В США скончалась актриса из сериала "Секс в большом городе"

Сильвия Майлз умерла в возрасте 94 лет в машине скорой помощи.

В Нью-Йорке скончалась актриса из сериала "Секс в большом городе" Сильвия Майлз. Артистка умерла в машине скорой помощи в возрасте 94 лет. Об этом сообщает TMZ.

Известно, что Майлз обратилась за помощью к врачам из-за проблем с дыханием. Подробности ее кончины не раскрываются.

Американская актриса сыграла десятки ролей и была дважды номинирована на кинопремию "Оскар" в категории лучшая актриса второго плана в фильмах "Полуночный корабль" и "Прощай, моя красавица". Она также снялась в таких популярных сериалах, как "Секс в большом городе" и "Жизнь на Марсе". Последней работой Майлз в полнометражном фильме стала роль в драме "Уолл Стрит: Деньги не спят" с Майклом Дугласом и Шайей ЛаБафом.

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Видео: YouTube / Irina Belaja