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Складской девелопер Radius Group планирует выйти на рынок Петербурга
Сегодня, 16:51
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Складской девелопер Radius Group планирует выйти на рынок Петербурга

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Компания рассматривает земельные участки на севере и юге города.

В четверг, 9 декабря, в пресс-службе компании девелопера в сфере складской недвижимости Radius Group сообщили, что собираются выйти на рынок Петербурга, сообщил "Интерфакс".

Компания хочет выйти на рынок в 2022 году. Сейчас специалисты рассматривают участки на севере и юге. В компании отметили, что данная сфера развивается в Петербурге сейчас гораздо активнее других сегментов коммерческой недвижимости.

Агентство недвижимости Knight Frank St Petersburg сообщили, что неудовлетворенного спроса на склады в Петербурге составляет 1,1 миллиона квадратных метров.

 Фото: Pexels

Теги: radius group, петербург, складские девелоперы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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