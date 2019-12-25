Складской девелопер Radius Group планирует выйти на рынок Петербурга

Компания рассматривает земельные участки на севере и юге города.

В четверг, 9 декабря, в пресс-службе компании девелопера в сфере складской недвижимости Radius Group сообщили, что собираются выйти на рынок Петербурга, сообщил "Интерфакс".

Компания хочет выйти на рынок в 2022 году. Сейчас специалисты рассматривают участки на севере и юге. В компании отметили, что данная сфера развивается в Петербурге сейчас гораздо активнее других сегментов коммерческой недвижимости.

Агентство недвижимости Knight Frank St Petersburg сообщили, что неудовлетворенного спроса на склады в Петербурге составляет 1,1 миллиона квадратных метров.

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