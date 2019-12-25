Сказка на ночь или правила воспитания: что качают современные родители

Петербургские мамы изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах родительства, а папы читают своим чадам сказки и стихи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса "МегаФон Книги".

Мамы Санкт-Петербурга выбирают современные труды по психологии и детскому развитию – на эти произведения приходится порядка 20% от общего объема скачанных книг. Топ женских предпочтений выглядит так: "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Воспитание детей без криков, угроз и наказаний" Александра Мусихина, "Счастливый ребенок. Универсальные правила" Андрея Курпатова, "Как подружить детей с эмоциями. Советы "ленивой мамы"" Анны Быковой и "Родителям. Книга вопросов и ответов" авторства Юлии Гиппенрейтер.

Папы Северной столицы в целом в три раза реже мам обращаются к электронным произведениям детской тематики и не проявляют особого внимания к педагогической литературе и книгам по психологии. Исключением является лишь произведение японского писателя Тосимаса Оота "Как оставаться в сердце ребенка, если работаешь с утра до ночи". Вдобавок именно папы больше всех скачивают сказки, повести и стихи. При этом все родители достаточно консервативны в выборе художественной литературы для детей, предпочитая нестареющую классику. На российские произведения приходится свыше 70% от общего числа электронных книг, но в топ самых популярных вошли книги как отечественных, так и зарубежных авторов.

Самыми востребованными художественными произведениями стали "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова, "Ходячий замок" английской писательницы Дианы Джонс, "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, сборники сказок народов мира и "Приключения Тома Сойера" Марка Твена.

Пик активного интереса к детской литературе у женщин приходится на 30-40 лет, а мужчины начинают подтягиваться в ряды читателей книг для детей лишь после 40. За прошедший год родители Петербурга скачали почти полторы тысячи произведений общим весом более 10 Терабайт, половина объема приходится на аудиоверсии книжных бестселлеров.

В феврале МегаФон разработал тариф для детей.

Фото: pexels