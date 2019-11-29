Скарлетт Йоханссон раскрыла сюжет фильма "Черная вдова"

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года.

В пятницу, 29 нояюря, стало известно, что персонаж Чёрная вдова может вернуться во вселенную Marvel после сольного фильма. Об этом Скарлетт Йоханссон рассказала на шоу Джимми Фэллона.

Также Скарлетт Йоханссон рассказала, о чем будет фильм "Черная вдова". По ее словам, персонаж Наташа Романофф в предстоящей киноленте переживает настоящий внутренний кризис.

"Она задает себе много вопросов, о том, что именно собой представляет и из чего состоит ее жизнь", — отметила она.

Также актриса добавили, что "Черная вдова" является фильмом о всепрощении и семье.

Супергеройская лента появится в кинотеатрах 1 мая 2020 года. В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи (Скарлетт Йоханссон). События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".

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Видео:Movie Shots/YouTube