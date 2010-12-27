Сирийская ПВО сбила 46 американских ракет: скептикам показали обломки

Крылатые ракеты были уничтожены сирийскими военными в пяти районах перехвата.

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 46 крылатых американских ракет, запущенных в сторону Дамаска и его окрестностей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала-полковника Сергея Рудского.

Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет.

Сергей Рудский

По словам генерала-полковника, ракеты были уничтожены сирийскими военными в пяти районах перехвата. В настоящее время обломки трех высокоточных устройств находятся на территории западнее Дамаска. Две ракеты не взорвались по техническим причинам. Их псирийские военные передали России на изучение. В скором времени Сирия получит новые системы ПВО, российские специалисты пообещали помочь в их освоении.

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Фото: Минобороны РФ