Сыну Плющенко запретили выступать под Billie Jean Майкла Джексона

Запрет связан с новыми обвинениями в педофилии в адрес певца.

Сыну фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской Александру запретили выступать на льду под песню Billie Jean Майкла Джексона. Об этом сообщила мать ребенка у себя в Instagram.

Запрет связан с недавним выходом фильма "Покидая Неверленд", в котором Майкла джексона обвиняют в педофилии. Рудковская уточнила, что российские организаторы разрешили Саше откатать подготовленную программу, однако организаторы шоу в Европе и Азии пишут "нежелательно".

Документальный фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" вышел в начале 2019 года. Четырехчасовая лента рассказывает историю двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Оба утверждают, что в детстве вступали в интимную связь со звездой.

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Видео: Instagram / rudkovskayaofficial