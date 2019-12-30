Синоптики прогнозируют дожди и ветер в Петербурге

В течение дня температура будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Утром 13 января в некоторых районах Петербурга пройдут умеренные дожди и мокрый снег. Однако, преимущественно днём осадков не ожидается. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня температура будет колебаться от +1 до +3 градусов.

По данным специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса на погоду в Петербурге сегодня влияет гребень антициклона. Благодаря этому в городе начнутся прояснения, а осадки уйдут на восток региона и постепенно прекратятся.

Синоптики обещают петербуржцам похолодание к Крещению.

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