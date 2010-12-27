Синоптики: дожди в Северной столице будут идти до конца следующей недели

Над городом повис антициклон.

Синоптики заявили, что в Северной столице будут идти до конца следующей недели. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

При этом метеорологи отмечают, что атмосферное давление будет оставаться стабильным. Оно составит 750 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптиков, над городом повис антициклон, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать тепла. В эти дни столбик термометра не поднимется выше 18+.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном подвели итоги программы "Молодежи — доступное жилье".

Фото:Pixabay