Синоптики ЕС предсказали "розовый" февраль в европейской части России. Температура будет превышать норму на полтора-четыре градуса по Цельсию.О таких данных говорит долгосрочный прогноз Copernicus Climate Change Service (C3S), разрабатываемого под эгидой Евросоюза.
К 9 числу следующего месяца отклонение уменьшится и достигнет 2-3 градусов. С середины февраля стоит ждать очередное потепление, тенденция сохранится к 23 числу. Самые теплые дни придутся на 10-16 февраля, а затем аномалия пойдет на спад. В последнюю неделю зимы температура не будет превышать 1,5 градуса по Цельсию.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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