Специалисты рассказали о температуре на февраль.

Синоптики ЕС предсказали "розовый" февраль в европейской части России. Температура будет превышать норму на полтора-четыре градуса по Цельсию.О таких данных говорит долгосрочный прогноз Copernicus Climate Change Service (C3S), разрабатываемого под эгидой Евросоюза.

К 9 числу следующего месяца отклонение уменьшится и достигнет 2-3 градусов. С середины февраля стоит ждать очередное потепление, тенденция сохранится к 23 числу. Самые теплые дни придутся на 10-16 февраля, а затем аномалия пойдет на спад. В последнюю неделю зимы температура не будет превышать 1,5 градуса по Цельсию.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

