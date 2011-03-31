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Синоптик Колесов предупредил об осадках в выходные
Сегодня, 9:50
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Синоптик Колесов предупредил об осадках в выходные

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В пятницу в Петербурге температура будет выше 30 градусов.

Атмосферный фронт придет в Петербург в субботу днем. В выходные в Северной столице пройдут кратковременные дожди. В городе похолодает. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале. 

Сейчас в наши края продолжает поступать с запада теплая воздушная масса. Из-за малого количества облаков солнце хорошо прогревает воздух. В среду в городе будет больше +25 градусов. 

Скорее всего так и будет, но есть некоторые нюансы, а точнее сохраняющийся западный ветер, так как центр антициклона всё ещё в районе Риги. Западный ветер с началом прогрева воздуха днем усиливается и с акватории Финского залива охлаждает город.

Александр Колесов, синоптик

В прибрежных районах столбики термометров покажут +23...+24 градуса. В центральных районах воздух прогреется до +25...+27 градусов. 

Жаркая погода не покинет нас и в последующие дни. В четверг в Ленинградской области ожидается  +30 градусов. В пятницу будет еще теплее.  

В Санкт-Петербурге в пятницу ветер ослабевает совсем, меняет свое направление и поэтому достижение +30 градусов вполне реально. В субботу все будет зависеть от прохождения атмосферного фронта.

Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Ленобласть в среду вернется жара.

Фото: Pxhere

 

Теги: колесов, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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