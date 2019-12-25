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Температура продолжит расти в Петербурге 26 июня
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Температура продолжит расти в Петербурге 26 июня

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Столбики термометров покажут +25…+27°.

В среду, 26 июня, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей определит барический максимум. Горожан ждет малооблачная и сухая погода, а температура поднимется на 3-4° выше климатической нормы, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут +25…+27°, в Ленобласти +23…+28°.

Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Фото: Piter.TV

 

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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