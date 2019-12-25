Температура продолжит расти в Петербурге 26 июня

В среду, 26 июня, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей определит барический максимум. Горожан ждет малооблачная и сухая погода, а температура поднимется на 3-4° выше климатической нормы, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".
Столбики термометров покажут +25…+27°, в Ленобласти +23…+28°.
Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
Фото: Piter.TV
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