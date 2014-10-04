В Ленобласть в среду вернется жара

Синоптики обещают до +23...+28 градусов.

В среду, 26 июня, в Ленобласти обещают долгожданную жару. Ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью подует западный, северо-западный, на востоке области северо-западный, северный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем он усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, местами похолодает до +8 градусов. Днем станет тепло, а в некоторых районах даже жарко. Синоптики обещают до +23...+28 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее мы писали, что жара придет в Петербург в конце июня.

Фото: Pxhere