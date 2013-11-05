Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава

Спор возник в отношении поставок медицинских масок министерству здравоохранения.

Сын экс-канцлера Германии подал в суд города Бонн на главу местного Минздрава Йенса Шпана. Мужчина требует взыскать с представителя правительства 5,5 млн евро за сорванную поставку медицинских масок стандарта FFP2. Информацией поделилась немецкая газета Bild со ссылкой на собственные неназванные источники.

В СМИ уточнили, что иск подал Вальтер Коль - сын бывшего немецкого канцлера Гельмута Коля (чиновник был руководителем правительства с 1982 по 1998 года). Потерпевший рассказал, чо его компания стала победителем тендера на поставок СИЗ министерству здравоохранния. Это произошло весной 2020 года. Однако после поставки товар не был принят чиновниками, так как он якобы не соответствовал заявленным критериям. При этом установленные сроки оплаты Минздрав не соблюдал.

Сведения о том, были ли маски возвращены поставщику, не оглашаются. В Минздраве ФРГ не прокомментировали ситуацию.

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