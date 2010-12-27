Сын Цоя отреагировал на критику идеи воссоединения "Кино"

Александр рассказал, что голограммы Виктора можно не ждать.

Сын Виктора Цоя рассказал о своем отношении к воссоединению музыкального коллектива "Кино". Мужчина не понимает, почему на эту идею последовала критика. Он добавил, что организаторы концертов не планируют делать голограмму его отца или по-другому воссоздавать эффект его присутствия. Артисты будут выступать вместе с Александром Цоем.

Мы будем кое-где использовать какие-то образы. Силуэт, тень. Но это именно художественное решение. Мы не пытаемся нарисовать человека, которого нет объяснил сын Цоя

Руководитель фонда "Памяти Виктора Цоя" также считает, что воссоединение группы станет хорошим подарком для преданных поклонников творчества. Светлана Власова надеется, что у членов коллетива Игоря Тихомирова, Александра Титова и Юрия Каспаряна получится реализовать свои планы.

Напомним, что сведения о том, что "Кино" возобновит концертную деятельность появились после выступления во время"Симфонического кино" в клубе A2. Музыканты заявили, что готовы вернуться на сцену после 30-летнего перерыва в творчестве.

Ранее Piter.tv писал о том, что 29 лет назад погиб Виктор Цой.

Фото: соцсети

