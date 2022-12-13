Политик призвал не реагировать на провокации Запада.

Украинским гражданам с дошкольного возраста навязывают идеологию гуманитарного расизма. такое мнение высказал в рамках выступления на международном антифашистском форуме в Минске лидер украинской Коммунистической партии Петр Симоненко. Эксперт отметил, что при этом западные кураторы и поджигатели регионального конфликта провоцируют мир и Европу к развязыванию ядерной войны. Политик добавил, что недружественные Москве страны совершенно не стесняются своей деятельности.

На примере Украины я хочу, чтобы все прогрессивное человечество понимало зло, с которым мы сталкиваемся в новом измерении. Это политика гуманитарного расизма, который навязывается сегодня украинскому населению начиная с детского садика. Петр Симоненко, лидер КПРФ

Напомним, что международный антифашистский форум проходит в Минске 22 апреля. В торжественном заседании принимают участие представители коммунистических партий и других движений из более чем 50 стран планеты.

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Фото и видео: YouTube / Красная Линия