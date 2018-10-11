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Симфонический оркестр исполнит на сцене "Колизея" лучшие танго мира
Сегодня, 8:47
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nastya960

Симфонический оркестр исполнит на сцене "Колизея" лучшие танго мира

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Также на концерте перед петербуржцами выступит лучший голос танго Аргентины Мартин Альварадо. 

В Санкт-Петербурге Губернаторский симфонический оркестр позволит насладиться мелодиями лучшего танго в мире. Выступление состоится в концертном зале "Колизей". Об этом сообщают городские СМИ.

Руководит оркестром дирижер Игорь Пономаренко, также на концерте перед петербуржцами выступит лучший голос танго Аргентины Мартин Альварадо. 

Любители танго услышат хиты К. Гарделя, А. Пьяццоллы, Х. Родригеса и других признанных мастеров танго. Концерт начнется в семь вечера и продлится 1 час 40 минут.

Фото: pixabay 
 

 

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Теги: мартин альварадо, оркестр, танго
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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