В Минфине назвали основную статью расходов бюджета на 2022-2024 года.

Глава российского Минфина Антон Силуанов назвал приоритет социальной поддержки в бюджете. На обсуждении проекта федерального бюджете на период 2022-2024 годов чиновник рассказал коллегам о том, что основной задачей станет помощь семьям с детьми. Спикер уточнил, что на адресную поддержку предусмотрено более 2 трлн рублей. Ее получат свыше 5 млн семей. Силуанов заметил, что деньги выделяют в целях борьбы с бедностью. Упор сделан кабмином именно на данную категорию граждан.

Первая национальная цель - сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Здесь предусмотрено два нацпроекта - "Демография" и "Здравоохранение". Также эти проекты усилены мерами послания президента. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

В проекте федерального бюджета указано, что доходы в 2022 году в РФ запланированы доходы на уровне 25,02 триллиона рублей, в 2023 году – 25,54 триллиона, в 2024 году – 25,83 триллиона. При этом расходы составят 23,69 трлн, 25,24 трлн и 26,35 триллиона соответственно. Первые два года бюджет страны будет профицитным.

Силуанов: порог инвестиций из ФНБ надо повысить до 10% ВВП.

Фото и видео: Совет Федерации