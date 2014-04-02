Глава Минфина РФ рассказал РФ о готовности работать со странами.

Силуанов: РФ продолжит исполнять обязательства во внешней торговле, несмотря на санкции. Глава российского министерства по финансам в интервью для китайского телеканала CGTN рассказал о том, что все контрактные соглашения по данному аспекту будут выполнены, несмотря на попытки давления со стороны Запада.

Даже в условиях всех тех ограничений, которые введены в отношении России, мы продолжаем исполнять все контрактные обязательства - будь то по поставкам энергоносителей, по другим торгово-экономическим отношениям. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Ранее министр финансов РФ говорил журналистам о том, что отечественная экономическая система не собирается закрываться и изолироваться от международного сообщества. Власти страны продолжат развивать взаимовыгодное сотрудничество с третьими странами.

Силуанов: для России важна предсказуемость курса рубля.

Фото и видео: Вконтакте / CGTN на русском

