Сийярто: страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам. Об этом сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге.
По словам дипломата, многие страны выступили против запрета. Сийярто добавил, что Венгрия также не поддержала запрет на визы.
Также сообщается, что встреча членов ЕС завершилась без каких-либо окончательных решений.
Ранее глава МИД Люксембурга выступил против полного запрета на выдачу виз для россиян.
Видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)
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