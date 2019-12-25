Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

В Китае рассказали об общении с главой РФ.

Китайский председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказали представители Центрального телевидения КНР. В СМИ уточнили, что общение между политиками состоялось 25 августа.

25 августа состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. заявление ЦТК

В настоящее время остальные подробности диалога между лидерами Китая и РФ не оглашаются. Подробности могут быть приведены позже.

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