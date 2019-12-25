Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Китайский председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказали представители Центрального телевидения КНР. В СМИ уточнили, что общение между политиками состоялось 25 августа.
25 августа состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным.
заявление ЦТК
В настоящее время остальные подробности диалога между лидерами Китая и РФ не оглашаются. Подробности могут быть приведены позже.
Россиянин забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей.
Фото: Pixabay.com
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