Россиянин забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

Мужчина так торопился в командировку, что забыл деньги во дворе дома.

Житель Биробиджана забыл на улице чемодан, в котором находилось 15 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал "360"

Как сообщили СМИ в пресс-службе регионального УМВД, на находку пожаловались полиции жители одного из домов. Чемодан вызвал у них подозрение. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов вскрыли кейс и обнаружили в нем деньги, планшет и иные вещи.

Вскоре был установлен владелец чемодана. Он объяснил, что спешил в командировку, отвлекся на телефонный разговор и оставил кейс около своего подъезда рядом с личным автомобилем. После того как мужчина уехал и обнаружил пропажу, он позвонил жене. Та выглянула в окно и увидела, что около чемодана уже стоит полиция.

Сотрудники правопорядка вернули чемодан владельцам, на что те пообещали впредь внимательнее относится к своему имуществу.

Ранее в Ленобласти эвакуировали женщину, обездвиженную после укуса гадюки.

Видео: УМВД России по ЕАО