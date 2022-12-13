Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить Китай как можно скорее

Китайский председатель Си Цзиньпин пригласил руководителя российского правительства Михаила Мишустина и главу государства Владимира Путина посетить Пекин как можно скорее в удобное для ни х время с официальным рабочим визитом. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в ходе своего выступления в московском Доме Правительства на заседании, в котором принимали участие китайская и российская делегации. По мнению властей КНР, важно продолжать практику проведения регулярных встреч между лидерами кабинетов министров.
Я также приветствую вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном.
Си Цзиньпин, глава КНР
Си Цзиньпин добавил, что в 2023 году в Китае состоится третий международный форум высокого уровня "Один пояс - один путь", в предыдущих двух форумах лично участвовал российский президент Владимир Путин.
Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu