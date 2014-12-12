Шведский холдинг продал часть петербургского предприятия "Маргарон"

Стоимость проданной доли оценивается экспертами в 2 млрд рублей.

Шведский холдинг Aarhus Karlshamn (AAK), специализирующийся на производстве жиров и растительных масел продал 75% в ООО "Маргарон". Теперь единоличным владельцем стал Евгений Маношкин, ранее владевший 25% компании, сообщил "Коммерсантъ".

В "Маргароне" оставили вопросы "Коммерсанта" для Евгения Маношкина без ответа, в AAK также не прокомментировали сделку. Стоимость проданной доли оценивается экспертами в 2 млрд рублей.

AAK ещё в апреле сообщила о намерении уйти с российского рынка. При этом поставки и продажи в нашей стране прекратились ещё в марте.

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