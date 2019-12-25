Швеция предложила отвязать цену на электроэнергию от рыночной цены на газ в ЕС

Магдалена Андерссон рассказала о "радикальной" инициативе кабмина.

Шведское правительство предлагает сформировать внутри страны цены на электроэнергию без учета стоимости газа, которая сейчас фиксируется на европейских рынках. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами в Стокгольме сделала премьер-министр Магдалена Андерссон. Швеция будет сотрудничать по этому вопросу с международными партнерами.

Необходимо отделить цену на электроэнергию от цены на газ… чтобы создать новую линию защиты от энергетической войны Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Чиновница не стала объяснять СМИ, как именно Стокгольм предлагает отвязать цены на электроэнергию от цен на газ. Однако Магдалена Андерссон назвала эту инициативу "радикальной", которая позволит снизить цены в южной части страны как минимум в два раза. данное предложение направляется в местный парламент на рассмотрение.

Премьер Швеции назвала конструктивными переговоры с Турцией по заявке в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet

