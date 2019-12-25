Швеция предложила отвязать цену на электроэнергию от рыночной цены на газ в ЕС

Шведское правительство предлагает сформировать внутри страны цены на электроэнергию без учета стоимости газа, которая сейчас фиксируется на европейских рынках. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами в Стокгольме сделала премьер-министр Магдалена Андерссон. Швеция будет сотрудничать по этому вопросу с международными партнерами.
Необходимо отделить цену на электроэнергию от цены на газ… чтобы создать новую линию защиты от энергетической войны
Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции
Чиновница не стала объяснять СМИ, как именно Стокгольм предлагает отвязать цены на электроэнергию от цен на газ. Однако Магдалена Андерссон назвала эту инициативу "радикальной", которая позволит снизить цены в южной части страны как минимум в два раза. данное предложение направляется в местный парламент на рассмотрение.
Премьер Швеции назвала конструктивными переговоры с Турцией по заявке в НАТО.
Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все