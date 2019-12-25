Премьер Швеции назвала конструктивными переговоры с Турцией по заявке в НАТО

Магдалена Андерссон не рассказала о новом раунде переговоров с Анкарой.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает состоявшиеся на прошлой неделе переговоры с Анкарой по заявке Швеции в НАТО хорошими и конструктивными. Такое заявление чиновница сделала перед журналистами во время выступления на брифинге в Брюсселе. Гостья саммита ЕС добавила, что обсуждения будут продолжаться на различных уровнях власти.

Мы считаем, что это были хорошие и конструктивные разговоры. Мы продолжим переговоры с Турцией на различных уровнях. Это диалог, который продолжается. Мы подумаем, какие формы встречи и места лучше. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Андерссон не стала комментировать конкретное содержания встреч с турецкой стороной. Она также не ответила на вопрос прессы о том, когда запланирован новый раунд переговоров и кто именно примет в них участие. Магдалена Андерссон подчеркнула, что переговоры лучше вести в переговорной комнате, а не через представителей СМИ.

Премьер Швеции заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против России.

Фото: YouTube / Regeringskansliet