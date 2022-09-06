Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником

Глава ВЭБ рассказал, что развитие города поможет вей экономике России.

Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником для того, чтобы можно было ускорить развитие всей экономической системы страны. такого мнения придерживается председатель ВЭБа Игорь Шувалов. Он выступил на сессии "Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития", проводимой в рамках Восточного экономического форума.

Владивосток нужен как большая экономика. При моей любви к Чукотке я должен сказать, что если Владивосток не будет городом с населением больше миллиона и с экономикой, которая будет значительно больше чем сейчас, плохо будет всем: и Петропавловску, и Магадану, и всем на свете. Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ

Согласно информации от местного территориального органа Росстата по Приморскому краю, численность населения города Владивостока на начало 2022 года составляла 629 тысяч человек.

Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики.

Фото и видео: Восточный экономический форум