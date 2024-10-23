"Центр" выполнил боевую задачу на СВО.

Российские штурмовики использовали тактику захода малыми группами при взятии населенного пункта Михайловка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, под собственный контроль. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Задача выполнена военнослужащими "Центральной" группировки войск. Известно, что мощная поддержка оазывалась операторами FPV-дронов, которые выбивали противника из местных укреплений.

Двигались от укрытия к укрытию и использовали замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий выполняли расчеты БПЛА при взаимодействии с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что во время наступления удалось ликвидировать большое количество личного состава и боевой техники армии киевского режима, включая бронированные машины пехоты и бронированные транспортеры западного производства.

Минобороны сообщило об уничтожении укрепления ВСУ в ЛНР из "Гиацинта-Б".

Фото и видео: Минобороны России