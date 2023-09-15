Штурмовики Су-25СМ накрыли ракетами опорник ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали о выполнении боевой задачи на СВО.

Российские штурмовики Су-25СМ из Центрального военного округа накрыли пуском неуправляемых авиационных ракет С-8 опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Эксперты уточнили, что удар по объекту противника совершен осколочно-фугасным типом снарядов. Такие боеприпасы позволяют эффективно поражать площадные цели, живую силу, а также уничтожать легкие укрепления ВСУ.

Огибая рельеф местности на скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте 20 м, летчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт украинских националистов пуском авиационных неуправляемых ракет. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что по ркзультату применения авиационных средств поражения летчики, выполнив противоогневой маневр, вернулись на аэродром базирования.

Группировка "Запад" сорвала ротацию ВСУ в районе Двуречной в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России