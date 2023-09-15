Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запад".

Попытка Вооруженных сил Украины провести ротацию своих боевых подразделений на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области была сорвана в результате действий "Западной" группировки российских сил. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 августа сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

В полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе Двуречная. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт уточнил, что отечественные мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ вблизи Ковалевки. Сергей Зыбинский также рассказал, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовой авиации совершили 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям личного состава и технике противника на купянском направлении. Речь идет о военных объектах 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны, размещенных в районе Сеньковки, Петропавловки, Котляровки, Вишневой и Надии.

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Фото и видео: Минобороны России