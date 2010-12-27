Штормовой ветер будет бушевать в Ленобласти всю пятницу

Также синоптики региона сообщают о сильной облачности на протяжении всей пятницы, частым сменам атмосферного давления: от низкого до высокого, и гололедицы на дорогах.

Предстоящей ночью, с 21 по 22 марта, на территории Ленобласти ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщает сетевое издание "Форпост".

В пятницу, 22 марта, в Ленобласти подует штормовой ветер. Ночью его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Днём северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, в отдельных районах – до 19-24 метров в секунду. В течение суток, преимущественно на западе и востоке, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днём потеплеет до +6 градусов.

Также синоптики региона сообщают о сильной облачности на протяжении всей пятницы, частым сменам атмосферного давления: от низкого до высокого, и гололедицы на дорогах.

Источник: сетевое издание "Форпост"