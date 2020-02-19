Мощный шторм парализовал работу транспортной системы в Великобритании

Вызванные ливнями наводнения нарушили железнодорожное и авиационное сообщение.

Мощный шторм "Деннис", который обрушился на Великобританию в ночь на воскресенье, парализовал работу транспортной системы. Вызванные ливнями наводнения нарушили железнодорожное и авиационное сообщение. Об этом пишут британские СМИ.

Проливные дожди сопровождались сильными порывами ветра, скорость которых достигала 140 км/ч. Многие автомобильные дороги оказались затоплены, из-за стихии отменили десятки авиарейсов.

Для оказания помощи в наиболее пострадавших районах были задействованы военные. Вдоль реки Уз в городе Йорк разместили мешки с песком в качестве дамбы.

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Видео: YouTube / Guardian News