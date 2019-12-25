Пляж в Лисьем Носу серьезно пострадал из-за шторма

Благоустройство пляжа придется восстанавливать.

Один из пляжей в Курортном районе серьезно пострадал после шторма 17 февраля. Местные жители поделились снимками в социальных сетях.

На благоустройство пляжа "Морские дубки" в Лисьем Носу ранее потратили более 50 млн рублей. Сейчас от порядка не осталось и следа: берег завалило ледяными глыбами, а деревянные доски разломались. Как пишут активисты "Зеленой коалиции Петербурга", по поручению администрации района рабочие собрали доски, чтобы их не украли.

Теперь волноваться за свой пляж "Дубки" начали жители Сестрорецка. В декабре 2019 после наводнения там остались огромные глыбы.

Фото: vk.com/greencospb