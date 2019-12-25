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Пляж в Лисьем Носу серьезно пострадал из-за шторма
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

Пляж в Лисьем Носу серьезно пострадал из-за шторма

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Благоустройство пляжа придется восстанавливать.

Один из пляжей в Курортном районе серьезно пострадал после шторма 17 февраля. Местные жители поделились снимками в социальных сетях.

На благоустройство пляжа "Морские дубки" в Лисьем Носу ранее потратили более 50 млн рублей. Сейчас от порядка не осталось и следа: берег завалило ледяными глыбами, а деревянные доски разломались. Как пишут активисты "Зеленой коалиции Петербурга", по поручению администрации района рабочие собрали доски, чтобы их не украли. 

Теперь волноваться за свой пляж "Дубки" начали жители Сестрорецка. В декабре 2019 после наводнения там остались огромные глыбы. 

Фото: vk.com/greencospb

Теги: лисий нос, морские дубки, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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