Президент Германии рассказал, что не посетил Украину не по своей воле.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что Киев не захотел его принимать в ближайшие дни. С подобной инициативой к нему обратился польский коллега. Визит должен был состояться в компании лидеров Эстонии, Литвы и Латвии. Об этом чиновник рассказал журналистам Германии, находясь в рамках рабочего визита в Варшаве. Других подробностей лидер страны сообщать прессе не стал.

Мой польский коллега недавно предложил, … чтобы подать сигнал совместной европейской солидарности. Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Ранее немецкая газета Bild сообщила подписчикам о том, что власти украинской столицы не захотели принимать Штайнмайера 13 апреля из-за его прошлой политики в поддержку России. Журналисты не исключили, что официальный визит может состояться в будущем. После начала проведения специальной военной операции РФ Штайнмайер заявил о том, что ему не следовало поддерживать реализацию газового проекта "Северный поток - 2".

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Фото: YouTube / AFP Deutschland

