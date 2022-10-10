Он не исключает, что нынешние власти могут совершить "такую глупость".

Лидер молдавской оппозиции Илан Шор рассказал, что будет значить присоединение Молдавии к санкциям против России. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, такое решение со стороны Кишинева стало бы объявлением войны собственному народу. Шор не исключает, что нынешние власти могут совершить "такую глупость".

Но это будет равносильно объявлению войны собственным людям. Илан Шор, лидер молдавской оппозиции

Ранее мы сообщали, что протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии.

Видео: Telegram / РИА Новости