Немецкий канцлер рассказал о том, что выступает против энергетического эмбарго на данном этапе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о росте трат из-за снижения зависимости от российского газа. Такой информацией чиновник поделился с местными журналистами для телеканала ARD. По мнению чиновника, решение властей страны о том, чтобы быть независимыми от российских энергетических поставок, скажется на более крупных тратах. Они затронут энергетический сектор ФРГ. Речь идет о том, что Германии придется больше денег тратить на импортную энергию, чем было до этого.

Олаф Шольц выступил против резкого энергетического эмбарго на поставки из России. Немец призвал коллег по Евросоюзу к тому, чтобы коллективное решение по остановке импорта энергоносителей было взвешенным. Он напомнил, что оно окажет значительное влияние на многие рабочие места в Германии. Канцлер заверил прессу, что ФРГ сделает все необходимое для того, чтобы отказ от российских энергоносителей прошел быстро. При этом сроки по отказу от угля из РФ связаны с тем, как быстро страна сможет нарастить использование возобновляемых источников энергии.

Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL