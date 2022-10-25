Шольц заявил о необходимости правового решения для конфискации активов России

В Германии поддержали позицию главы ЕК.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости правового решения для конфискации уже замороженных активов России в пользу восстановления Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции в Берлине. Вслед за своей коллегой из ЕК Урсулой фон дер Ляйен эксперт подчеркнул, что требуется выработать легальное правовое решение. Этот процесс Шольц назвал сложным, так как "случай беспрецедентный".

Требуется большая работа. Мы должны изучить, что возможно, что нет в рамках правовых принципов. Таким образом, сначала нам нужно тщательно изучить эту задачу, как мы можем поступить. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Канцлер Германии добавил, что не ожидает скорого решения вопроса. Шольц заявил, что на Украине присутствуют более 2 тысяч германских компаний.

Фото и видео: YouTube / phoenix