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Шольц заявил, что продолжит контактировать с Путиным

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В Германии напомнили о важности разговаривать с Москвой по украинскому кризису.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что продолжит контактировать с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом европейский чиновник упомянул в ходе своей пресс-конференции, которая была дана перед журналистами по результатам второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

Я часто говорил с российским президентом и буду продолжать это делать.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что ранее сам глава правительства Германии, а также официальные представители его пресс-службы говорили публично о том, что двусторонние контакты с Москвой нужны, и в Берлине хотят их продолжать. Одновременно с этим в Берлине указывали на "серьезные различия во мнениях" с Москвой по украинскому кризису, которые проявляются в ходе таких контактов. В последний раз Шольц и Путин проводили телефонные переговоры 2 декабря 2022 года. 

Шольц заявил, что Китаю следует контактировать не только с Россией, но и с Украиной.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: владимир путин, германия, олаф шольц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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