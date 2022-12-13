В Берлине рассказали о схожих подходах по экономике или политике.

Немецкий канцдер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит активное сотрудничество с руководством Италии. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе совестной пресс-коныеренции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Чиновники уточнили, что две европейские страны обладают прочными политическими, экономическими и культурными связями, а также сохраняется понимание по ведению работы, касающейся безопасности и внешней политики.

Германия и Италия очень тесно связаны с политической, экономической и, конечно же, культурной точки зрения. Наши правительства всегда были в тесной координации и полны решимости продолжать интенсивное сотрудничество. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что в декабре 2021 года в рамках своего рабочего визита в Рим Олаф Шольц договорился с занимавшим тогда пост премьер-министра Италии Марио Драги о подготовке совместного немецко-итальянского плана укрепления двустороннего сотрудничества. В настоящее время Берлин получил возможность быстро завершить переговоры по мероприятиям, которые требуется сделать по имеющимся договоренностям.

Шольц не ожидает, что кто-то еще из его министров "откроет ящик Пандоры".

Фото и видео: YouTube / El País