Шольц: вопрос о гарантиях безопасности для Украины обсуждается

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в рамках выступления в местном Бундестаге (однопалатный парламент) о том, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины все еще обсуждается. Чиновник уточнил прессе, что эти переговоры между берлином и Киевом конфиденциальны но конкретные договоренности еще не заключены.
Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль. Это естественно, что я не могу далее это конкретизировать, потому что вопросы, которые должны быть гарантированы, нужно проработать.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Говоря о нейтральном статусе Украины, Олаф Шольц отметил, что данный вопрос должен решать прежде всего украинский народ. В Германии заметили, что все происходящее не может обеспечиваться за счет мирового диктата. Шольц заметил, что "это должно быть ясно". Он добавил, что четко дает понять российскому лидеру Владимиру Путину в переговорах о том, что жители Украины готовы соглашаться с ним по тем вещам, по которым "никто другой" не согласится.
Шольц: ЕС будет усиливать давление на Россию.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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