Шольц: ЕС будет усиливать давление на Россию

Немецкий канцлер рассказал о завершающем этапе подготовки нового санкционного пакета.

Немецкий канцлер заявил о том, что страны ЕС будут усиливать давление на Россию и дальше. Олаф Шольц объявил на заседании местного бундестага (однопалатный парламент ФРГ) о том, что официальный Брюссель планирует принять пятый санкционный антироссийский пакет. В настоящее время его содержание находится на финальной стадии обсуждений в Евросоюзе и у международных партнеров Запада.

ЕС будет усиливать давление на Россию. По пятому пакету санкций ведутся финальные дебаты. Олаф Шольц, канцлер Германии

Вечером 5 апреля заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил оп итогам по итогам заседания Совета Евросоюза по экономике, пятый набор ограничительных мер в отношении России будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики, включая ограничения в отношении поставок в регион российского угля.

Франция завершила подготовку к гуманитарной операции в Мариуполе.

Фото и видео: YouTube / phoenix