Шольц: в ФРГ исправили ошибки, приведшие к невозможности импортировать газ

Канцлер уверен, что Германия обеспечивает себе безопасную энергетику.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что власти Германии исправили ошибки, которые на протяжении последних десятилетий приводили страну к невозможности импортировать газ. Чиновник добавил, что на территории ФРГ отсутствовала необходимая инфраструктура. Об этом спикер упомянул в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом, выступая в городе Ла-Корунья.

Мы скорректировали ошибочное решение, несмотря на трубопроводное соединение, которое у нас было раньше с Россией. Однако сейчас мы создали инфраструктуру с большой скоростью. Олаф Шольц, канцлер Германии

Эксперт уверен в том, что данные правительственные шаги способствуют обеспечению энергоресурсами потребителей, создадут безопасность в сфере энергетики не только Германии, но и соседних стран Европы. Принимаемые меры имеют долгосрочный характер, но в будущем страна перейдет на использование водорода.

Шольц: власти ФРГ смогут обеспечить энергоснабжение страны.

Фото и видео: YouTube / AGENCIA EFE