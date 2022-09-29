Шольц: ФРГ подготовилась к отсутствию поставок российского газа

Канцлер Германии объяснил, что власти страны вовремя успели принять меры дл энергозащиты.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что ФРГ подготовилась к отсутствию поставок российского газа. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Берлине. Глава местного правительства напомнил о том, что в северной части Германии создаются терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Также чиновники одобрили законопроект по обязательному заполнению немецких газовых хранилищ.

Германия заранее подготовилась к этому. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года. Летом в регионе возникли первые перебои с поставками газа из России в страны ЕС, связанные из-за технических проблем с обслуживанием газопровода "Северный поток".

Шольц подтвердил выделение в ФРГ до €200 млрд на сглаживание роста цен на газ.

Фото и видео: YouTube / phoenix