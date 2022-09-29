В Германии рассказали о том, как будут снижать тарифы для потребителей.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил выделение в ФРГ до €200 млрд на сглаживание роста цен на газ. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Берлине. Чиновник добавил, что 29 сентября кабинет министров смог согласовать механизм по сглаживанию и сдерживанию стоимость на голубое топливо для потребителей. На эти задачи власти страны возьмет кредит в размере 200 миллиардов евро.

Федеральное правительство выделяет средства в размере до €200 млрд. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Чиновник напомнил, что цены на энергоносители растут на фоне украинского кризиса, нехватки российского природного газа в европейском регионе. Сложившуюся ситуацию Олаф Шольц назвал "вызовом" для местного населения.

Шольц: власти ФРГ будут добиваться снижения цен на газ и электроэнергию.

Фото и видео: YouTube / phoenix