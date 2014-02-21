Канцлер Германии рассказал об обсуждении вопроса на саммите G20.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал сделать выводы по событиям в Польше только после расследования. Соответствующее заявление иностранный представитель сделал в ходе выступления перед СМИ, сделанном на полях саммита G20. Берлин призывает прессу дождаться официальных заявлений, а также избегать домыслов. Чиновник пояснил, что на острове Бали в Индонезии международные партнеры смогли оперативно собраться для обсуждения темы и поделиться имеющийся информацией от спецслужб. Стороны договорились сплотить усилия ради организации расследования.

В таком серьезном деле не должно быть поспешных выводов о ходе событий до их тщательного расследования. Я считаю важным, что присутствовавшие тут члены НАТО быстро собрались для обсуждения ситуации. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц уверен в том, что падения ракет на территории Польши не произошло бы, если бы не специальная военная операция на Украине.

МИД Венгрии: Польша инициировала созыв Совета НАТО.

Фото и видео: YouTube / WELT