Шольц призвал делать выводы по событиям в Польше только после расследования

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал сделать выводы по событиям в Польше только после расследования. Соответствующее заявление иностранный представитель сделал в ходе выступления перед СМИ, сделанном на полях саммита G20. Берлин призывает прессу дождаться официальных заявлений, а также избегать домыслов. Чиновник пояснил, что на острове Бали в Индонезии международные партнеры смогли оперативно собраться для обсуждения темы и поделиться имеющийся информацией от спецслужб. Стороны договорились сплотить усилия ради организации расследования.
В таком серьезном деле не должно быть поспешных выводов о ходе событий до их тщательного расследования. Я считаю важным, что присутствовавшие тут члены НАТО быстро собрались для обсуждения ситуации.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Олаф Шольц уверен в том, что падения ракет на территории Польши не произошло бы, если бы не специальная военная операция на Украине.
МИД Венгрии: Польша инициировала созыв Совета НАТО.
Фото и видео: YouTube / WELT
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