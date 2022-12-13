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Шольц пообещал избегать прямого конфликта между НАТО и Россией

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В Германии напомнили о помощи ВСУ так долго, как это потребуется.

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал избегать прямого конфликта между НАТО и Россией. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в ходе выступления на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению европейского политика, от международного сообщества требуется параллельно следить за тем, чтобы украинский кризис не расширился дальше. В связи с этой ситуацией требуется  взвешивать и согласовывать дальнейшие шаги поддержки киевского режима.

Мы следим за тем, чтобы не было войны между НАТО и Россией... продолжить соблюдать баланс между поддержкой Украины и тем, чтобы избегать эскалации. тесно согласовывать все шаги в кругу союзников.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц не предвидит скорого прекращения конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / BR24

Теги: германия, мюнхенская конференция по безопасности, нато, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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