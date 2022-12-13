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Шольц не предвидит скорого прекращения конфликта на Украине

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В Германии оценили слова Зеленского о завершении военных действий в Европе в 2023 году.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не предвидит скорого прекращения украинского конфликта. Об этом глава правительства Германии сделал в ходе своего выступления на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. В Берлине призывают международных союзников поддерживать киевский режим так долго, как это будет необходимо. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущего о том, разделяет ли он мнение украинского президента Владимира Зеленского о том, что региональный кризис может завершиться уже в текущем году.

Я думаю, будет мудро готовиться к длительной войне.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц  пообещал общественности, что Германии будет наращивать расходы на национальную оборону и двигаться в направлении заданной НАТО цели. В длительной перспективе страна увеличит свои затраты на оборону до 2% от ВВП.

Шольц не согласился, что поставки Киеву оружия продлевают конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / BR24

 

Теги: владимир зеленский, германия, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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