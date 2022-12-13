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Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву

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В Германии рассказали о том, почему Берлин помогает ВСУ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским после решения о поставке танков киевскому режиму. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе выступления в бундестаге, отвечая на вопросы депутатов. Чиновник пояснил, что обсудил с коллегой из Украины о текущей обстановке дел.

Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Олаф Шольц также подчеркнул, что начало регионального конфликта в Европе стало поворотным моментом на глобальной арене, по которой Берлин принял решение об оборонной поддержке Киева.. Военные поставки ВСУ координируются с международными союзниками и партнерами.

 Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной или отправку туда войск НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: владимир зеленский, военная помощь, всу, германия, олаф шольц, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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