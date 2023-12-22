Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине

В Германии исключили отправку военнослужащих ФРГ на Украину.

Берлин воздерживается от поставок армии киевского режима немецких крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве. Соответствующее заявление перед жителями города Дрезден сделал местный канцлер Олаф Шольц. Иностранный чиновник заметил, что в целях обеспечения контроля над использованием данного вида оружия, Германии требовалось бы отправить на территорию регионального конфликта собственных военнослужащих. Однако это решение исключено.

У Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве. Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что Taurus KEPD 350/150 представляет из себя немецко-шведскую крылатую ракету большой дальности. Оружие предназначается для совершения высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону противовоздушной обороны противника.

Шольц: Запад не хочет столкновения между Россией и НАТО на Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix