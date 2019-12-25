Шольц не прекратит стремиться к контактам с президентами России и Украины

Глава кабмина ФРГ призвал не прекращать контакты ни с Зеленским, ни с Путиным.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не прекратит стремиться к контактам с президентами России и Украины. Такое заявление глава местного правительства сделал в эфире телеканала ZDF. Чиновник видит важный аспект в любых попытках взаимодействия с Москвой относительно проведения специальной военной операции на Украине.

Все попытки говорить важны. Я не перестану говорить не только с украинским президентом, но и с российским…Надо пытаться сделать все, чтобы война закончилась. Олаф Шольц, канцлер Германии

Немец подтвердил прессе, что дальнейшее расширение НАТО на восток не планируется. При этом Североатлантический альянс не собирается участвовать в событиях на Украине. Глава кабинета министров ФРГ уточнил, что мы все это знаем", говоря о том, что вопрос вступления Киева в военный блок не стоит на повестке. Относительно вовлечения НАТО в региональный конфликт, Шольц высказался о том, что это значило бы дальнейшую серьезную эскалацию. Такой решение чиновник назвал "безответственной политикой".

Шольц оценил перспективы вступления Украины и Грузии в ЕС.

Фото и видео: ZDF