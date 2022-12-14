Шольц: механизм ценообразования на газ в ЕС не должен навредить импорту ресурсов

В Германии рассказали о продолжении консультаций с партнерами из ЕС.

Уровень потолка цен на природный газ не должен навредить поставкам этого энергетического ресурса на территорию Евросоюза. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в местном правительстве (бундестаге" немецкий канцлер Олаф Шольц. Чиновник призвал коллег найти прагматичное решение как для ФРГ, так и для ЕС. Ранее министры в сфере национальных энергетических систем стран-участниц ЕС не смогли согласовать лимит по стоимости на газ в Брюсселе. Дискуссии будут вестись и далее на двустороннем уровне.

Простых и быстрых решений не бывает. К примеру, мы не можем влиять на цены таким образом, что в конечном итоге в Европу будет поставляться слишком мало газа. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что согласно плану руководства Европейской комиссии, общеевропейский механизм коррекции цен на газ должен включаться в том случае, если стоимость энергоресурса на виртуальном хабе TTF в Нидерландах не просто достигнет потолка в €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м), но также и продержится на этой отметке не меньше двух недель.

Шольц заявил, что Германия будет защищать "каждый квадратный метр" НАТО, если понадобится.

Фото и видео: YouTube / phoenix